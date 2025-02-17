За местоположением пользователей Windows 11 прекратили следить

Корпорация Microsoft прекратила собирать и хранить данные о местоположении пользователей Windows 11. На это обратило внимание издание Neowin.

© Lenta.ru

Журналисты медиа заметили, что среди устаревших и отключенных функций в операционной системе (ОС) Windows 11 оказалась опция истории местоположения. Эта функция собирала данные о геолокации компьютера с Windows и могла передавать их сервисам Microsoft. В очередном бюллетене специалисты корпорации заявили, что эта функция больше не работает в ОС.

« С у д а л е н и е м ф у н к ц и и и с т о р и и м е с т о п о л о ж е н и й д а н н ы е о г е о п о з и ц и и б о л ь ш е н е б у д у т с о х р а н я т ь с я л о к а л ь н о , а с о о т в е т с т в у ю щ и е н а с т р о й к и т а к ж е б у д у т у д а л е н ы » , — о б ъ я с н и л и в к о м п а н и и .

Журналисты Neowin отметили, что опция сохраняла данные о местоположении ПК на 24 часа, функция была ограничена 3600 позициями.

В материале говорится, что по большей части Windows собирала данные пользователей для того, чтобы передавать голосовому помощнику Cortana. Цифровой ассистент использовал информацию для предоставления более релевантной поисковой выдачи.

В середине февраля корпорация Microsoft запатентовала технологию устранения неполадок и сбоев в Windows с помощью искусственного интеллекта. Специалисты компании отметили, что процесс ручной отладки часто занимает много времени и подвержен человеческим ошибкам.