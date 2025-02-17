Предсказана популярность дешевого смартфона Apple

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко предположил, что новый iPhone SE окажется бестселлером. Об этом он заявил в своем X.

Специалист выяснил, что Apple запланировала продать больше 20 миллионов единиц дешевого смартфона в 2025 году. Если произойдет так, как предсказывает компания, то SE 4 поколения окажется самым популярным недорогим устройством линейки. Некоторые инсайдеры полагают, что iPhone SE будет стоить 499 долларов, или около 45 тысяч рублей.

Мин-Чи Ко рассказал, что в первой половине года Apple намерена продать 12 миллионов устройств — именно столько аппаратов заказала компания у поставщиков. Во второй половине в компании планируют реализовать еще 10 миллионов гаджетов. Ко полагает, что интерес к iPhone SE будет повышенным — девайс получит новый дизайн, поддержку работы с искусственным интеллектом (ИИ), фирменный модем Apple.

Анонс смартфона, судя по всему, состоится 19 февраля. Ранее глава корпорации Apple Тим Кук анонсировал презентацию гаджетов на эту дату, заявив, что IT-гигант представит «нового члена семьи».

« S E — е д и н с т в е н н о е у с т р о й с т в о , о ж и д а е м о е в к р а т к о с р о ч н о й п е р с п е к т и в е , к о т о р о е з а с л у ж и в а е т т а к о г о т и з е р а » , — оценили анонс Кука журналисты издания iDrop News.

Ранее в Bloomberg рассказали, что корпорация Apple намерена запустить сервисы ИИ для iPhone в Китае в мае. Партнером компании будет китайский IT-гигант Alibaba.