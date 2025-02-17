Смартфон ZTE Blade V70 Max получил аккумулятор на 6 000 мАч

ZTE официально представила Blade V70 Max — новинку в линейке своих смартфонов. Он оснащен большим 6,9-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, основной камерой на 50 МП.

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Телефон питается от аккумулятора емкостью 6 000 мАч, поддерживающего проводную зарядку мощностью 22,5 Вт и рассчитанного на 800 циклов зарядки до снижения заряда батареи до 80%.

Blade V70 Max имеет класс защиты от пыли и брызг IP54 и прошел испытания на устойчивость к падениям с высоты 1,5 метра. Он работает под управлением ОС ZTE MyOS, основанной на Android, и обещает бесперебойную работу в течение четырех лет. Телефон также оснащен функцией Live Island 2.0, аналогичной Dynamic Island Apple.

На данный момент ZTE не раскрывает более подробную информацию об устройстве, но вскоре она может появиться.