Исследователи Рочестерского технологического института США считают, что если под водой на глубине 6–8 км взорвать 1620 термоядерных бомб мощностью 81 гигатонну, то повышение температуры удастся остановить на сотни лет.

Взрывы разрушат несколько триллионов тонн базальта, который сможет сможет поглотить и связать выбросы углерода, накопленные за последние 30 лет.

Реализация проекта стоит 10 миллиардов долларов, но ущерб от последствий потепления, которого удастся избежать, составил бы 100 триллионов долларов и 30 миллионов человеческих жизней.