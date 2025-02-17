HP представила ИИ-ноутбук с рекордным объемом оперативной памяти

HP выпустила ноутбук EliteBook X G1a, рассчитанный на работу с искусственным интеллектом.

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Устройство получило рекордные 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-8533, тогда как большинство топовых моделей на Windows ограничены 64 ГБ. Цена новинки — $4299.

Внутри установлен процессор Ryzen AI 9 HX 375 с 12 ядрами, 24 потоками и максимальной частотой 5.1 ГГц. В паре с интегрированной графикой Radeon 890M и накопителем на 1 ТБ ноутбук способен локально запускать языковые модели размером до 120 млрд параметров.

Ноутбук весит 1.49 кг, оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2.8К, яркостью 400 нит и покрытием 100% sRGB.

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Есть Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, два порта Thunderbolt 4, USB-C, HDMI 2.1 и аудиосистема от Poly Studio.

Модель работает под управлением Windows 11 и поставляется с трехлетней лицензией HP Wolf Pro Security Edition. За автономность отвечает батарея на 74.5 Вт·ч с быстрой зарядкой через 100-ваттный адаптер.