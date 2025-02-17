Приложение «VK видео» с момента запуска установили 60 млн раз

Приложение "VK видео" с момента его запуска в сентябре 2023 года установили 60 млн раз на мобильные устройства и Android TV.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе VK.
"С момента официального запуска в сентябре 2023 года пользователи установили приложение "VK видео" на мобильные устройства и Android TV 60 млн раз", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что 35 млн установок пришлось на устройства на Android, на Android TV - 15,4 млн, а на устройства iOS - 9 млн. Кроме того, как сообщили в видеосервисе, суммарное суточное время просмотра в приложении "VK видео" на всех устройствах за год увеличилось в 23 раза.
В свою очередь наибольшее время просмотра среди всех платформ приходится на Smart TV - 221 минута на пользователя в январе, что на 50% выше, чем в 2024 году, а суточный рекорд просмотров в "VK видео" достиг 3,3 млрд.
"Главными причинами роста установок "VK видео" стали увеличение объема оригинального контента на платформе, развитие инструментов и программ для авторов и несколько крупных рекламных кампаний, направленных на рост знания сервиса и его особенностей", - отметили в VK.