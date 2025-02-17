Приложение «VK видео» с момента запуска установили 60 млн раз

Приложение "VK видео" с момента его запуска в сентябре 2023 года установили 60 млн раз на мобильные устройства и Android TV.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе VK.

" С м о м е н т а о ф и ц и а л ь н о г о з а п у с к а в с е н т я б р е 2 0 2 3 г о д а п о л ь з о в а т е л и у с т а н о в и л и п р и л о ж е н и е " V K в и д е о " н а м о б и л ь н ы е у с т р о й с т в а и A n d r o i d T V 6 0 м л н р а з " , - р а с с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е .

Отмечается, что 35 млн установок пришлось на устройства на Android, на Android TV - 15,4 млн, а на устройства iOS - 9 млн. Кроме того, как сообщили в видеосервисе, суммарное суточное время просмотра в приложении "VK видео" на всех устройствах за год увеличилось в 23 раза.

В свою очередь наибольшее время просмотра среди всех платформ приходится на Smart TV - 221 минута на пользователя в январе, что на 50% выше, чем в 2024 году, а суточный рекорд просмотров в "VK видео" достиг 3,3 млрд.