В Китае заметили бум человекоподобных роботов

Китайские автопроизводители массово переключились на создание человекоподобных роботов. Об этом сообщает журнал MIT Technology Review.

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По словам авторов издания, в последние годы производители электрокаров начали интересоваться сферой человекоподобных роботов. В том числе свои первые модели представили корпорации BYD и XPeng. Фирма GAC Group выпустила робота GoMate, который помогает собирать автомобили. Стартап Nio договорился с фирмой UBTech о разработке роботов-гуманоидов.

В отчете агентства Shenzhen New Strategy Media сообщается, что в 2024 году во всем мире насчитывалось 160 производителей человекоподобных роботов, из которых 60 находились в Китае, около 40 — в Европе, около 30 — в США, На основе этой информации авторы MIT Technology Review сделали вывод о буме производства роботов-гуманоидов в регионе.

По мнению американских специалистов, отчасти прорыв был связан с государственными субсидиями — по этой же причине в Китае резко выросло производство электромобилей. Однако к 2024 году из-за возросшей конкуренции рентабельность на этом рынке снизилась — по данным Национального бюро статистики Китая, с 2021 года она упала с 6,1 до 4,6 процента.

В материале говорится, что жесткая конкуренция создала острую необходимость в новых способах финансирования и роста.

« С и т у а ц и я з а с т а в л я е т а в т о п р о и з в о д и т е л е й и с к а т ь с п о с о б ы с о к р а щ е н и я р а с х о д о в и н о в ы е н а п р а в л е н и я , к о т о р ы е у к р е п л я ю т д о в е р и е и н в е с т о р о в — н а п р и м е р , о н и о б р а т и л и с ь к р о б о т о т е х н и к е » , — з а я в и л и с с л е д о в а т е л ь в A e g o n I n d u s t r i a l F u n d Я о Ц з я .

Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что компания Apple намерена выйти на рынок антропоморфных роботов. Корпорация может представить первую модель в 2028 году.