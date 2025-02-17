В Южной Корее временно заблокировали DeepSeek

Власти Южной Кореи решили временно заблокировать использование китайского чат-бота с искусственным интеллектом DeepSeek на территории страны. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

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По его информации, соответствующее решение было принято государственной комиссией по защите персональных данных.

В конце января китайская нейросеть DeepSeek-R1 стала одним из самых популярных приложений в мире, обвалив акции Nvidia на $600 млрд.

Языковая модель DeepSeek-R1 предоставляет ответы, сопоставимые с другими современными LLM, такими как GPT-4 от OpenAI, но при этом была обучена значительно дешевле ($6 млн против $100 млн для GPT-4 в 2023 году) и требует в десять раз меньше вычислительной мощности. Разработка моделей ИИ DeepSeek происходила на фоне санкций США против Китая, введенных в отношении чипов Nvidia, которые должны были ограничить возможности страны по разработке передовых систем ИИ.

DeepSeek — это китайская компания, разрабатывающая большие языковые модели (LLM) с открытым исходным кодом. Расположенная в Ханчжоу (провинция Чжэцзян), она полностью принадлежит и финансируется китайским хедж-фондом High-Flyer. Компания была основана и возглавляется ее генеральным директором Лян Вэньфэнгом в 2023 году.