В Android 16 добавят новую функцию для борьбы с мошенниками

Android 16 будет блокировать загрузку неизвестных приложений во время звонка
Инсайдер Мишаал Рахман, автор портала Android Authority рассказал, что Google разрабатывает новую функцию безопасности для Android 16, которая ограничивает возможность изменения некоторых важных настроек во время телефонных звонков.
Разработчики внедрят новую функцию для борьбы с мошенниками, которые часто запрашивают такие изменения во время звонков, чтобы получить доступ к личным данным или заполучить деньги потенциальных жертв. Новая функция безопасности уже работает в Android 16 Beta 2.
Часто мошенники просят жертву установить во время звонка нужные им приложения и дать все запрашиваемые разрешения. Как раз во время звонков Android и будет блокировать установку таких приложений и изменение настроек.
По словам Рахмана, ожидается, что новая защитная функция поможет усложнить задачу мошенникам и заставит людей быть более осторожными при установке и включении программ на своих устройствах.