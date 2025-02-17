В России к 2032 году могут появиться ядерные часы

Россия к 2030–2032 годам может создать ядерные часы с точностью до 20–21 знака после запятой, которые откроют новые возможности для изучения темной материи и Вселенной. Об этом в интервью РИА Новости сообщил гендиректор Всероссийского НИИ физико-технических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко. Сейчас ученые разрабатывают прототип и выбирают направления для реализации проекта.

© Depositphotos

По словам Донченко, за основу взят переход, обнаруженный немецкими исследователями из PTB (Федеральный физико-технический институт). Для создания часов потребуются уникальные технологии, включая лазеры особого диапазона и сверхчистые материалы, которые уже удалось получить в России.

" Е с л и б ы т ь о п т и м и с т о м , э к с п е р и м е н т а л ь н ы й о б р а з е ц п о я в и т с я к 2 0 3 0 – 2 0 3 2 г о д а м . Т а к а я т о ч н о с т ь п о з в о л и т в ы й т и н а п р и н ц и п и а л ь н о н о в ы й у р о в е н ь и с с л е д о в а н и й — о т п о д т в е р ж д е н и я т е м н о й м а т е р и и д о п е р е с м о т р а п о н и м а н и я В с е л е н н о й " , — п о д ч е р к н у л Д о н ч е н к о .

7 января газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что китайские ученые создали сверхточные атомные часы, которые могут изменить характер будущих войн.