Геофизик объяснила появление Призрака Саммервилла

Появление Призрака Саммервилла может быть связано с огнями землетрясений, заключающимися в появлении молний и источников света над местами разломов земной коры. Об этом заявила геофизик Сьюзан Хаф, передает Unexplained Mysteries (UM).

По словам ученого, ее коллеги еще в 2023 году установили, что под Саммервиллом проходит небольшой разлом. Также специалисты узнали, что в городе часто случаются небольшие землетрясения.

При этом геофизик призналась, что феномен огней землетрясения еще не до конца изучен. Ученые до сих пор не смогли зафиксировать данное явление, а некоторые эксперты называют идею выдумкой.

Призрак Саммервилла — легенда, появившаяся в 1950-х годах. Согласно истории, некий мужчина попал в окрестностях города под поезд, после чего его жена начала приходить на место трагедии и бродить с фонарем. Жители города до сих пор утверждают, что видят в районе железнодорожной насыпи светящиеся шары.