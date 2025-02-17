Впервые зафиксировано игровое поведение у мух

Международная группа ученых из Лейпцигского университета (Германия) и Нортумбрийского университета (Великобритания) выяснила, что плодовые мушки (Drosophila melanogaster) с удовольствием катаются на каруселях. Раньше такое поведение считалось характерным только для позвоночных. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

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В эксперименте команда поместила 190 мух в стеклянный купол с вращающимися каруселями и наблюдала за их поведением в течение 3-14 дней. Специальное программное обеспечение автоматически отслеживало перемещения мух. Оказалось, что некоторые мухи активно и неоднократно посещали карусели, демонстрируя целенаправленное поведение.

« И г р о в о е п о в е д е н и е , в к л ю ч а ю щ е е п р о и з в о л ь н ы е д в и ж е н и я , т а к и е к а к к а ч а н и е и л и п о в о р о т ы , т е п е р ь в п е р в ы е з а ф и к с и р о в а н о у н а с е к о м ы х . О т к р ы т и е м о ж е т п о м о ч ь п о н я т ь , к а к у л ю д е й р а з в и в а е т с я с а м о с о з н а н и е и к о н т р о л ь н а д т е л о м » , — о т м е т и л п р о ф е с с о р В о л ь ф Х ю т т е р о т , р у к о в о д и в ш и й н а у ч н о й р а б о т о й .

Исследование также показало, что мухи предпочитали следовать за движущимися каруселями, что указывает на их способность к активному взаимодействию с окружающей средой.

Это открытие открывает новые возможности для изучения генетических, нейронных и биохимических механизмов, лежащих в основе игрового поведения.