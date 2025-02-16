Фанаты Samsung негодуют из-за длительной задержки обновления

Samsung Galaxy S24 и другие устройства компании все еще не получили обновление One UI 7, которое дебютировало еще в новых смартфонах Galaxy S25, что вызвало негодование среди пользователей. Об этом сообщает портал SamMobile.

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Фанаты Samsung считают, что производитель специально задерживает выпуск One UI 7 для старых моделей, чтобы повысить продажи Galaxy S25. Однако редактор портала SamMobile Дэнни Доррестейн опроверг это мнение, заявив, что такая задержка является беспрецедентной для компании.

По словам Доррестейна, Samsung потребовалось больше времени для доработки One UI 7, так как это крупное обновление включает множество новых функций, которые необходимо адаптировать для старых устройств.

Еще одной возможной причиной задержки может быть необходимость подготовки инфраструктуры Google, поскольку Samsung использует ее ИИ-технологии, включая Gemini.

Издание SamMobile обратилось к Samsung за официальным комментарием по поводу задержки релиза One UI 7 на устройствах предыдущего поколения, но в компании пока никак не ответили на запрос.