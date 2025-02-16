Ученые нашли соленую воду во внешней части Солнечной системы

Японские ученые из Киотского университета обнаружили доказательства наличия соляных минералов на астероиде Рюгу. Результаты указывают, что в прошлом на родительском теле Рюгу могла существовать жидкая соленая вода. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

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Команда изучила образцы, собранные зондом Hayabusa2 в 2020 году. Пробы содержали карбонат натрия, галит и сульфаты натрия. Все эти соединения формируются в присутствии воды.

Исследователи предполагают, что Рюгу когда-то был частью более крупного небесного тела, существовавшего около 4,5 млрд лет назад.

« Э т и к р и с т а л л ы с о л и р а с с к а з ы в а ю т н а м , к а к ж и д к а я в о д а и с ч е з л а и з р о д и т е л ь с к о г о т е л а Р ю г у » , — о б ъ я с н и л с о а в т о р н а у ч н о й р а б о т ы Т о р у М а ц у м о т о .

По его словам, солевые минералы могли образоваться в условиях ограниченного количества жидкости, которая затем испарилась или замерзла.

Открытие имеет важное значение для понимания роли воды в формировании планет и лун.

Ученые предполагают, что аналогичные солевые отложения могут быть обнаружены на карликовой планете Церера, а также на спутниках Юпитера и Сатурна, таких как Европа, Ганимед и Энцелад, где, как считается, существуют подземные океаны.

Миссия Hayabusa2 доставила на Землю более пяти граммов материала с астероида. Эти образцы продолжают раскрывать новые подробности о ранних этапах формирования Солнечной системы и возможных предшественниках жизни.