Раскрыта главная тайна Балтийского моря

Исследователи в ходе изучения дна Балтийского моря раскрыли тайны ряда загадочных объектов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, в 2011 году группа шведских дайверов обнаружила в Ботническом заливе загадочный объект, напоминающий летающую тарелку диаметром около 60 метров.

Журналисты сразу окрестили объект «Балтийским НЛО», а фанаты «Звездных войн» назвали его «Тысячелетним соколом». В дальнейшем о нем упоминали как о «главной тайне» Балтики.

Ученые Стокгольмского университета изучили «корабль» и выяснили, что он представляет собой донную аномалию, образовавшуюся при движении мощного древнего ледника 140 тысяч лет назад.

Затем на глубине 21 метр специалисты Кильского университета наткнулись на стену протяженностью почти в километр, состоящую из идеально выровненных валунов.

Любители сенсаций заявили, что стена является частью укреплений неизвестного древнего города, а находку в целом окрестили «Балтийской Атлантидой».

Позже выяснилось, что стену действительно сделали люди, но никакого отношения к атлантам она не имела и не имеет: ее построили древние охотники.

В 2008 году туристы на на мелководье близ датского острова Мон, известного своими меловыми скалами, сделали фотографии странных «магических кругов». По их мнению, они являлись следами пришельцев или фей.

Изучение колец показало, что они представляют собой тонкую бахрому ростков взморника — многолетней травы семейства взморниковых, растущей обычно на мелководье.