Телескоп VISTA сделал детализированное фото звездного скопления RCW 38

Европейская Южная Обсерватория (ESO) опубликовала впечатляющее изображение звездного скопления RCW 38, снятое телескопом VISTA, работающим в чилийской пустыне Атакама. Снимок выполнен с разрешением 80 миллионов пикселей и стал частью исследования, которое создало самую подробную инфракрасную карту нашей галактики.

© ESO

RCW 38 находится на расстоянии примерно 5500 световых лет от Земли, в созвездии Паруса (лат.Vela). Это молодое звездное скопление возрастом менее миллиона лет содержит около 2000 звезд. Оно напоминает гигантскую «скороварку» для создания звезд, где плотные газовые облака и космическая пыль служат основными «ингредиентами» для их формирования. Когда смесь газа и пыли коллапсирует под действием собственной гравитации, рождаются новые звезды.

Интересно, что по сравнению с нашим Солнцем, которому уже 4,6 миллиарда лет, звезды в RCW 38 еще очень молоды. Они активно влияют на окружающую среду, заставляя газовые облака ярко светиться розовым цветом. Однако многие из этих звезд остаются невидимыми в видимом свете из-за плотной пыли, которая их закрывает.

Здесь на помощь приходит камера VISTA VIRCAM, способная наблюдать инфракрасный свет. Инфракрасный свет — это тип электромагнитного излучения, который не виден человеческим глазом, но может проходить через пыль, делая скрытые объекты видимыми. Благодаря этой технологии удалось обнаружить молодые звезды внутри пыльных коконов, а также холодные объекты, называемые коричневыми карликами. Коричневые карлики — это «неудавшиеся» звезды, которые недостаточно массивны для поддержания термоядерных реакций.

Это исследование примечательно тем, что оно позволяет глубже понять процесс звездообразования и открывает новые объекты, ранее скрытые от наблюдений. Например, инфракрасная карта VVV дала ученым возможность увидеть то, что было невозможно рассмотреть в видимом свете. Такие данные помогают изучать ранние стадии жизни звезд и строить более точные модели их эволюции.