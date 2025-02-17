Обнаружена самая древняя в истории человечества пирамида

Самую древнюю в истории человечества пирамиду обнаружили в провинции Западная Ява в Индонезии. Археологи предположили, что находка может быть на 25 тысяч лет старше египетских пирамид. Данное открытие поставило под сомнение все факты о ранних цивилизациях, которые ученым удалось выявить.

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Исследователи заметили мегалитический памятник Гунунг Падан, который на протяжении многих лет почитался местными общинами. Также его расценивали как обыкновенный холм. Однако благодаря недавним исследованиям выяснилось, что данный объект может быть древнейшей пирамидой. Специалисты под руководством Дэнни Хилмана Натавиджая из Индонезийского института наук применили георадар и сейсмическую томографию, чтобы изучить находку.

Они заметили, что пирамида состоит из нескольких строительных слоев, которые возвели в разные исторические периоды: возраст лавового холма в основании составил 25-14 тысяч, затем туда добавили столбчатые камни и другие архитектурные элементы. Также внутри пирамиды исследователи нашли скрытые помещения, в которых, согласно мнению ученых, могут до сих пор храниться древние артефакты.

Однако среди ученых нашлись скептики, поставившие под сомнение методы, которые применяли при исследовании пирамиды, и интерпретацию данных. Они заявили о необходимости дальнейших исследований, чтобы получить достаточное количество обоснованных выводов, информирует IndianDefenceReview.