Apple оснастит VR-шлем Vision Pro искусственным интеллектом

Гарнитура Vision Pro вскоре может получить самое большое обновление, и для этого не потребуется никакого нового оборудования. В новом отчете Марка Гурмана из Bloomberg говорится о том, что Apple Intelligence, набор функций компании, основанных на искусственном интеллекте, может появиться на Vision Pro.

До сих пор Apple Intelligence был доступен только на некоторых моделях iPhone, iPad и Mac. Apple так и не подтвердила, будет ли Vision Pro поддерживать эти функции ИИ, но процессор гарнитуры серии M делает ее сильным кандидатом. Если обновление произойдет, это станет серьезным толчком для устройства стоимостью 3500 долларов, которому только что исполнился год, а успеха, обычного для компании, он не сыскал.

Этот слух появился на фоне сообщений о том, что некоторые новые функции Siri на базе Apple Intelligence могут быть отложены в iOS 18.4.