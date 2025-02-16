В "М.Видео" по ошибке раскрыли дизайн и характеристики Xiaomi 15 Ultra до выхода

«М.Видео» по ошибке раскрыл дизайн и характеристики флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra за две недели до анонса. Об этом сообщает портал Mobiltelefon.

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На сайте ритейлера появились пресс-фото устройства в дизайне в стиле камер Leica, а также все технические параметры, подтверждающие более ранние утечки.

Так, смартфон получит 6,73-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3200х1440 пикселей, защищенный стеклом Xiaomi Shield Glass 2.0. За производительность устройства будет отвечать флагманский чип Snapdragon 8 Elite, дополненный 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ.

Ключевой особенностью Xiaomi 15 Ultra станет камера, состоящая из четырех модулей на 50, 50, 50 и 200 Мп — последний это перископический телеобъектив. Камеры в новинке, как и в других флагманах Xiaomi в последние годы, разрабатывались совместно с Leica, немецким производителем камер.

Среди прочих характеристик отмечается наличие аккумулятора емкостью 5410 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт, защиты от воды и пыли по стандарту IP68, а также eSIM.

Таким образом, Xiaomi 15 Ultra будет представлен на российском рынке в двух модификациях: 16/512 и 16/1024 ГБ. Предшественник на выходе в России был оценен в 150 тыс. руб. и предлагался в единственной модификации с 512 ГБ памяти. По данным главреда Mobiltelefon Евгения Макарова, в этом году ценник на базовую версию опустится до 129,9 тыс. руб., однако эта информация пока не была подтверждена.

Анонс Xiaomi 15 Ultra в Китае ожидается 26 февраля, а международная презентация новинки запланирована на 2 марта на выставке MWC 2025 в Барселоне.