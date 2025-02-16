Маск анонсировал запуск "самого умного ИИ в мире"

Стартап Илона Маска по искусственному интеллекту, компания xAI выпустит свой чат-бот Grok 3 в понедельник. Миллиардер характеризует его как «самый умный искусственный интеллект на Земле», сообщает Bloomberg.

Демонстрация продукта начнется в 20:00 по тихоокеанскому времени, сообщил Маск в своем посте на X.

« Э т о с а м ы й у м н ы й И И н а п л а н е т е » , — н а п и с а л о н .

Во время видеоконференции в Дубае Маск заявил, что Grok 3 «превзойдет все конкурирующие инструменты, выпущенные до сих пор».

По его словам, модель была обучена на синтетических данных. Она способна анализировать собственные ошибки, просматривая данные для достижения логической согласованности.

Хотя конкретные подробности о функциях Grok 3 еще не раскрыты, первые признаки указывают на расширенные возможности, такие как преобразование текста в видео, а также на значительное повышение эффективности.

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Эти новшества могут сделать Grok 3 сильным конкурентом ведущим моделям искусственного интеллекта — GPT-4 от OpenAI, китайской DeepSeek и Gemini от Google.

При этом не все эксперты считают, что Grok 3 сможет превзойти конкурентов.

Издание NewsBytes пишет, что Маск хочет создать «более прозрачную и децентрализованную модель».