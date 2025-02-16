Xiaomi добавит в свои смартфоны нейросеть DeepSeek

Компания Xiaomi тестирует совместимость голосового ассистента Xiao AI с нейросетевой моделью DeepSeek-R1. Об этом сообщает портал XiaomiTime.

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Тестирование китайской языковой модели проводилось на устройствах под управлением фирменной прошивки HyperOS 2, в которой пользователи могли использовать ИИ-функции с помощью голосовых команд.

Несмотря на то, что функция еще дорабатывается, Xiaomi уже объявила о поддержке Super Xiaoai на базе DeepSeek для более чем 25 моделей смартфонов и планшетов. В перечень вошли такие устройства, как Xiaomi 15 и 15 Pro, Xiaomi 14 Ultra, смартфоны серий Redmi K70 и K80, складные MIX Fold 4 и MIX Flip, а также планшеты Xiaomi Pad 7, 7 Pro и Pad 6S Pro 12.4.

Несмотря на завершение первоначального тестового периода, ИИ-функции временно недоступны пользователям, поскольку компания хочет убедиться, что нововведение соответствует стандартам качества и надежности.

О своих планах интегрировать DeepSeek ранее также объявили и другие китайские производители, среди которых Huawei, Honor, Oppo, Vivo, Meizu, Lenovo и Nubia.