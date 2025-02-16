Обнаружена звездная система, движущаяся со скоростью 1,9 млн километров

Американские астрономы из Университета Мэриленда обнаружили звезду, движущуюся с невероятной скоростью 1,9 млн километров в час. Светило увлекает за собой планетой, похожую на Нептун. Исследование опубликовано в научном издании The Astronomical Journal (TAJ).

Систему обнаружили с помощью эффекта гравитационного микролинзирования, предсказанного Альбертом Эйнштейном. Данные указали на два объекта: звезду с массой около одной пятой массы Солнца и планету, в 29 раз массивнее Земли. Однако точные массы объектов оставались неизвестными из-за их удаленности. Используя данные обсерватории Кека на Гавайях и космического аппарата Gaia, ученые обнаружили звезду, расположенную в 24 тыс. световых лет от Земли, в центральной части Млечного Пути. Анализ ее движения за 10 лет показал, что система может перемещаться со скоростью, превышающей скорость убегания галактики, что означает, что она может покинуть Млечный Путь через миллионы лет.

Ученые планируют провести дополнительные наблюдения, чтобы подтвердить природу системы. Открытие подчеркивает важность гравитационного микролинзирования для обнаружения далеких и невидимых планет, а также открывает новые горизонты для изучения экзопланет и их звезд.