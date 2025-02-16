Раскрыты тайны эволюции мозга за 320 млн лет

Бельгийские ученые из научно-исследовательского центра VIB-KU Leuven раскрыли тайны более чем 300 млн лет эволюции мозга, изучив, как генетические переключатели формируют типы мозговых клеток у разных видов. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science.

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Команда разработала модели глубокого обучения для анализа регуляторных кодов в клетках мозга человека, мыши и курицы. Эти виды разделяют около 320 млн лет эволюции, что позволило ученым сравнить, как эти коды сохранялись или изменялись за это время.

Исследователи обнаружили, что некоторые типы клеток мозга сохранились у птиц и млекопитающих практически без изменений, в то время как другие эволюционировали по-разному. Например, регуляторные коды некоторых нейронов птиц оказались похожи на коды нейронов глубоких слоев неокортекса млекопитающих.

« П р я м о й а н а л и з р е г у л я т о р н о г о к о д а д а е т з н а ч и т е л ь н о е п р е и м у щ е с т в о . О н м о ж е т п о к а з а т ь , к а к и е р е г у л я т о р н ы е п р и н ц и п ы о б щ и е д л я р а з н ы х в и д о в , д а ж е е с л и с а м а п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь Д Н К и з м е н и л а с ь » , — о б ъ я с н и л и у ч е н ы е .

Регуляторные коды полезны не только для понимания эволюции. В предыдущих работах команда уже использовала их для изучения меланомы, выявив общие механизмы регуляции генов у млекопитающих и рыбок данио-рерио.

Исследование открывает новые горизонты для изучения заболеваний, предлагая инновационные подходы к их диагностике и лечению, подчеркнули авторы научной работы.