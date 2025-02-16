Добыча леса угрожает 7593 видам птиц, млекопитающих и рептилий

Американские ученые из Принстонского университета впервые оценили, как коммерческая вырубка лесов способствует утрате биологического разнообразия во всем мире. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда проанализировала данные за период с 2001 по 2015 год, включая спутниковые снимки вырубки лесов, экономическую торговлю и ареалы обитания 7593 видов птиц, млекопитающих и рептилий. Результаты показали, что 24 страны с высоким уровнем дохода, включая США, Германию, Францию, Японию и Китай, ответственны за 13,3% глобальной потери ареалов обитания лесных видов. В среднем их международное воздействие на биоразнообразие в 15 раз превышает внутреннее.

Например, потребление США сильнее всего влияет на виды в Центральной Америке, а Китай и Япония — на тропические леса Юго-Восточной Азии. "Импортируя продовольствие и древесину, развитые страны по сути экспортируют вымирание", — заявил соавтор исследования Дэвид Уилков. Более половины потери ареалов 25% критически исчезающих видов связаны с международным потреблением.

Исследователи подчеркивают необходимость сотрудничества между странами-импортерами и экспортерами для продвижения устойчивых практик и защиты среды обитания. Исследование предлагает новые подходы к охране природы, помогая прогнозировать риски вымирания видов и разрабатывать более эффективные стратегии сохранения биоразнообразия.