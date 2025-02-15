Ученые выяснили, почему ледниковые периоды на Земле — редкое явление

Британские ученые из Университета Лидса выяснили, что ледяные шапки по полюсах Земли возникли в результате исключительно редкого сочетания множества факторов. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

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Команда впервые объединила все известные процессы охлаждения, включая снижение выбросов CO2 вулканами, поглощение углерода лесами и реакции с горными породами, в долгосрочной 3D-модели Земли.

Специалисты пришли к выводу, что ни один процесс не может объяснить ледниковые периоды — для этого необходимо одновременное воздействие нескольких факторов.

На протяжении большей части своей истории Земля находилась в так называемом "парниковом" состоянии без ледяных шапок, и почему условия, в которых мы живем сейчас, настолько редки.

" С о в р е м е н н о е с о с т о я н и е З е м л и с л е д я н ы м и ш а п к а м и с т а л о в о з м о ж н ы м б л а г о д а р я р е д к о м у с о ч е т а н и ю н и з к о й в у л к а н и ч е с к о й а к т и в н о с т и , р а с п о л о ж е н и я к о н т и н е н т о в и о б и л ь н ы х о с а д к о в , к о т о р ы е у с и л и в а ю т у д а л е н и е у г л е р о д а и з а т м о с ф е р ы " , — п о я с н и л в е д у щ и й а в т о р и с с л е д о в а н и я д о к т о р Э н д р ю М е р е д и т .

Ученые подчеркивают, что естественные механизмы климата Земли склоняются к теплому миру с высоким уровнем CO2, а не к холодному. Это важно для понимания глобального потепления.