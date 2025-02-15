ИИ Google Gemini начала запоминать, что вы ему говорили в прошлом

ИИ-помощник Gemini теперь запоминает прошлые разговоры для пользователей с подпиской Gemini Advanced через Google One AI Premium. Это значит, что не придется повторяться или искать информацию в старых чатах — Gemini сам вспомнит предыдущие беседы и продолжит то, на чем остановились.

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Обновление также позволяет попросить Gemini подвести итоги прошлых бесед или рассказать о текущих проектах. Gemini уже запоминает предпочтения пользователей, но эта новая функция позволяет сделать еще один «шаг вперед».

Пользователи могут просматривать, удалять или управлять историей своих чатов в любое время, нажав на фотографию своего профиля в приложении Gemini и выбрав «Активность Gemini».

Функция уже запущена для англоязычных пользователей в веб- и мобильном приложениях Gemini. В ближайшее время Google планирует распространить ее на другие языки.