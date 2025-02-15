На орбиту Земли вывели 21 спутник Starlink
Ракета Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту 21 широкополосный спутник Starlink. Это произошло рано утром 15 февраля, сообщает компания SpaceX.
Ракета стартовала с площадки на мысе Канаверал во Флориде.
«Верхняя ступень Falcon 9 вывела 21 спутник Starlink, 13 из которых имеют поддержку DTC (Direct to Cell) на низкую околоземную орбиту примерно через 65 минут после запуска, как и планировалось», — сказано в сообщении.
Ракета-носитель вернулась на Землю, приземлившись на платформе в Атлантическом океане примерно через восемь минут после старта.
Спутники Starlink с поддержкой технологии Direct to Cell играют роль обычной вышки сотовой связи и позволяют пользоваться интернетом при отсутствии сотовой инфраструктуры.