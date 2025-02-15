На орбиту Земли вывели 21 спутник Starlink

Ракета Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту 21 широкополосный спутник Starlink. Это произошло рано утром 15 февраля, сообщает компания SpaceX.

Ракета стартовала с площадки на мысе Канаверал во Флориде.

« В е р х н я я с т у п е н ь F a l c o n 9 в ы в е л а 2 1 с п у т н и к S t a r l i n k , 1 3 и з к о т о р ы х и м е ю т п о д д е р ж к у D T C ( D i r e c t t o C e l l ) н а н и з к у ю о к о л о з е м н у ю о р б и т у п р и м е р н о ч е р е з 6 5 м и н у т п о с л е з а п у с к а , к а к и п л а н и р о в а л о с ь » , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

Ракета-носитель вернулась на Землю, приземлившись на платформе в Атлантическом океане примерно через восемь минут после старта.

Спутники Starlink с поддержкой технологии Direct to Cell играют роль обычной вышки сотовой связи и позволяют пользоваться интернетом при отсутствии сотовой инфраструктуры.