WhatsApp получил настраиваемые темы для чатов

WhatsApp вводит темы для чатов, позволяя пользователям персонализировать свои чаты с помощью разноцветных «пузырьков» сообщений и новых обоев. Функция доступна на iOS и Android и позволяет пользователям выбирать из предустановленных тем или настраивать цвета и фоны чата отдельно.

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Раньше пользователи могли менять только обои, но теперь они могут выбрать один из 30 новых фоновых рисунков или загрузить свой собственный. Каждый чат может иметь свою тему, или же одна и та же может быть применена ко всем беседам. Однако темы видны только пользователю, который их установил.

Чтобы изменить тему, перейдите в Настройки > Чаты > Тема чата по умолчанию в приложении.

WhatsApp пока лишь распространяет это обновление по всему миру. Если у вас не появилось — ждите.