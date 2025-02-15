WhatsApp получил настраиваемые темы для чатов. Вновь как в Telegram
WhatsApp вводит темы для чатов, позволяя пользователям персонализировать свои чаты с помощью разноцветных «пузырьков» сообщений и новых обоев. Функция доступна на iOS и Android и позволяет пользователям выбирать из предустановленных тем или настраивать цвета и фоны чата отдельно.
Раньше пользователи могли менять только обои, но теперь они могут выбрать один из 30 новых фоновых рисунков или загрузить свой собственный. Каждый чат может иметь свою тему, или же одна и та же может быть применена ко всем беседам. Однако темы видны только пользователю, который их установил.
Чтобы изменить тему, перейдите в Настройки > Чаты > Тема чата по умолчанию в приложении.
WhatsApp пока лишь распространяет это обновление по всему миру. Если у вас не появилось — ждите.