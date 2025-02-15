Эксперт Еленин: астероид 2024 YR4 может принести больший ущерб, чем Челябинский метеорит

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Тяжесть последствий столкновения с Землей астероида 2024 YR4 может быть в десятки раз больше, чем после падения 12 лет назад Челябинского метеорита. Такое мнение высказал ТАСС астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин.

Ранее в пятницу исследователь опубликовал расчеты на основе результатов последних наблюдений нескольких обсерваторий в США и Чили, следящих за астероидом. Согласно выводам Еленина, риск столкновения объекта с Землей сейчас составляет 1,47%. Он напомнил, что в начале февраля Лаборатория реактивного движения НАСА (NASA/JPL) оценила эту вероятность в 2,2%. При этом данные не являются окончательными и требуют продолжения наблюдений.

"Если астероид столкнется с Землей, то последствия будут в десятки раз тяжелее, чем после падения Челябинского метеорита", - сказал ученый, напомнив, что в результате происшествия 12-летней давности повреждения получили 100 тыс. домовладений, а общая сумма ущерба, которую приводили в правительстве региона на следующий день после столкновения, превысила 1 млрд рублей.

15 февраля 2013 года крупный метеорит вошел в земную атмосферу и разрушился над территорией Челябинской области. Болид, получивший название "Челябинск", стал одним из крупнейших космических объектов, которые падали на Землю в XX-XXI вв. От взрывной волны и осколков метеорита повреждения получили жилые дома, учебные заведения и другие объекты социальной инфраструктуры, а также промышленные предприятия. За медицинской помощью обратились 1 613 человек, из них 324 ребенка.

Точного прогноза пока нет

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в конце декабря 2024 года одним из автоматизированных телескопов сети ATLAS, расположенным в Чили. Небольшое небесное тело, предположительно, сравнимо по размерам с Челябинским метеоритом. Его диаметр, согласно предварительным расчетам, составляет от 40 до 90 м.

Ученые предполагают, что объект 2024 YR4 может столкнуться с Землей в декабре 2032 года с небольшой, но не нулевой вероятностью, из-за чего он привлекает исследователей со всего мира. В их число вошла научная команда миссии "Джеймс Уэбб", самого чувствительного и мощного орбитального телескопа, работающего в инфракрасной и оптической части спектра.

Получение инфракрасных снимков 2024 YR4 позволит ученым максимально точно определить размеры небесного тела, также специалисты НАСА и ЕКА планируют детально изучить траекторию его полета. Первая серия наблюдений за 2024 YR4 состоится в начале марта, когда астероид достигнет максимальной яркости, вторая пройдет в мае.

"Эти данные не смогут дать однозначный ответ на вопрос, столкнется ли астероид с Землей 22 декабря 2032 года, но они позволят получить более точную картину этого сближения. Продолжаем следить и анализировать поступающие данные", - заключил Еленин.