Microsoft начала насильно устанавливать новый Outlook в Windows 10

Microsoft выпустила обновление KB5051974 для Windows 10 версий 22H2 и 21H2, которое содержит важные исправления безопасности и улучшения производительности. Это обновление является обязательным.

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Одним из основных изменений является автоматическая установка нового приложения Outlook для Windows, которое появляется наряду с классическим Outlook. Среди других улучшений — исправление проблемы утечки памяти. Обновление также устраняет проблемы с USB-аудиоустройствами, истощением виртуальной памяти и нераспознанными USB-камерами.

Однако есть и несколько известных проблем. Соединения OpenSSH могут не работать, поскольку служба SSHD не запускается автоматически, а пользователям Citrix может потребоваться отключить службу Session Recording Agent (SRA) для установки обновления. Кроме того, некоторые пользователи могут увидеть ошибку EventViewer, связанную с SgrmBroker. exe, но Microsoft подтверждает, что она не влияет на функциональность.