В сети появились официальные изображения нового дешевого смартфона Samsung

Samsung обновила серию Galaxy S в январе, и теперь очередь дошла до серии A. Ожидается выпуск моделей Galaxy A26, A36 и A56. Недавно появились рендеры A36 и A56, теперь же в сеть утекли изображения A26. Последняя утечка от инсайдера Arsеne Lupin показала привычный для Samsung дизайн. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Samsung по-прежнему использует экраны с вырезом для моделей серии A2x и ниже. Galaxy A26 не стал исключением и получил каплевидный вырез и заметный подбородок снизу, что является крайне устаревшими паттернами.

Задняя панель A26 напоминает A36 и A56, с камерами, расположенными в модуле в форме таблетки, и плоским корпусом. Устройство будет доступно в белом, черном и мятно-зеленом цветах.

Согласно предыдущим инсайдам, Galaxy A26 5G получит 6,64- или 6,7-дюймовый FHD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Телефон будет иметь размеры 164 на 77,5 на 7,7 мм и вес 209 грамм, что делает его более тонким и легким по сравнению с предшественником. Ожидается, что устройство будет оснащено аккумулятором на 5000 мАч.

Galaxy A26 5G будет поставляться с Android 15, предлагая новейшие функции и улучшения безопасности от Samsung и Google. Релиз Galaxy A26 ожидается в ближайшее время, так как с момента запуска предыдущей модели уже прошел год.