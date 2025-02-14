Samsung Galaxy S26 Ultra может получить аккумулятор с очень большой емкостью

Samsung только в январе представила новую флагманскую линейку смартфонов Galaxy S25, а в сети уже начали циркулировать слухи об устройствах следующего поколения. Согласно последней утечке, как пишет GizmoСhina, Galaxy S26 Ultra может получить аккумулятор с рекордной для флагманов Samsung емкостью.

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Утечка гласит, что Galaxy S26 Ultra может получить батарею емкостью 7000 мАч, что на 2000 мАч больше, чем у модели этого года.

В то время как китайские бренды смартфонов уже перешли на кремний-углеродные батареи, позволяющие значительно увеличить емкость аккумуляторов без увеличения их размеров, Samsung пока не спешит включаться в эту гонку. То есть, вероятнее всего, если Galaxy S26 Ultra и получит батарею емкостью 7000 мАч, то этот рост будет достигнут за счет увеличение размера батареи.

В GizmoChina считают, что Samsung не станет экспериментировать с принципиально новыми элементами питания до тех пор, пока к этим экспериментам не приступит Apple. Этот вывод сделан из того, что приоритетным рынком для Samsung является США, где данный бренд конкурирует в основном с Apple, а не более продвинутыми в плане аккумуляторов китайскими вендорами.

Известный аналитик PandaFlash призывает относится к информации об аккумуляторе на 7000 мАч в Galaxy S26 со скепсисом. По его данным, на текущий момент в лабораториях Samsung не испытываются батареи с емкостью свыше 5500 мАч.