Уточнен механизм образования полярных шапок Земли

Австралийские и европейские исследователи выяснили, что запуск ледниковых периодов и формирования постоянных полярных ледовых шапок требует комбинации сразу нескольких климатических факторов, благоприятствующих снижению концентрации СО2 в атмосфере Земли. Это объясняет то, почему периоды оледенения были относительно редкими в геологической истории Земли, сообщила пресс-служба британского Университета Лидса.

" М ы в ы я с н и л и , ч т о м ы ж и в е м н а п л а н е т е с л е д о в ы м и ш а п к а м и б л а г о д а р я к о м б и н а ц и и и з н е с к о л ь к и х ф а к т о р о в , в ч и с л о к о т о р ы х в х о д и т н е о б ы ч н о н и з к а я ч а с т о т а и з в е р ж е н и й в у л к а н о в и б о л ь ш о е ч и с л о в ы с о к и х г о р н ы х х р е б т о в , р а с п р е д е л е н н ы х п о в с е м к о н т и н е н т а м З е м л и . О н и с п о с о б с т в у ю т в ы п а д е н и ю б о л ь ш и х о б ъ е м о в о с а д к о в , ч т о у с и л и в а е т р е а к ц и и , и з ы м а ю щ и е у г л е к и с л ы й г а з и з а т м о с ф е р ы " , - п о я с н и л н а у ч н ы й с о т р у д н и к У н и в е р с и т е т а Л и д с а Э н д р ю М е р е д и т , ч ь и с л о в а п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а в у з а .

Как отмечают ученые, в истории Земли существует несколько периодов, во время которых поверхность планеты была или полностью свободна ото льда, или значительная ее часть была покрыта крупными полярными ледовыми шапками. Последний такой период начался примерно 2,6 млн лет назад, в начале плейстоценовой эры, а до начала олигоценовой эры (33,9 млн лет назад) южной и северной полярной шапки не существовало: вся территория Земли была свободна ото льда в теплое время года.

Ученых давно интересует, как начался процесс формирования этих полярных шапок и какие факторы привели к переходу климата Земли из "парникового" в "ледниковый" режим. Для получения подобных сведений климатологи создали компьютерную биогеохимическую модель Земли. При ее помощи ученые рассчитали, как различные процессы, в том числе выбросы вулканов, активность биосферы, поглощение СО2 в результате эрозии горных пород, а также движение континентов и перемены в орбитальных характеристиках Земли, повлияли на процесс образования ледовых шапок в последние 550 млн лет.

Эти расчеты показали, что текущее оледенение, а также периоды стабильно холодного климата в конце ордовикского периода и в конце палеозойской эры, возникли в результате действия не одного, а сразу из нескольких факторов, в том числе резких снижений активности вулканов и перемен в круговороте движения воды между сушей и океанами. Подобные сочетания факторов возникали крайне редко в истории Земли, что объясняет, почему наша планета пережила всего несколько подобных эпизодов с момента появления многоклеточной жизни.