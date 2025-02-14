ИИ начнет следить за состоянием российских дорог

Ученые Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали инновационную систему для автоматического обнаружения дефектов городской инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, решение, основанное на применении нейронных сетей, предназначено для интеграции в платформы "умного города". Система использует данные с камер видеонаблюдения для выявления различных проблем: неисправных уличных фонарей и светофоров, дорожных повреждений и других дефектов.

Уникальность разработки заключается во встроенном логико-семантическом модуле, который не только обнаруживает неисправности, но и предлагает рекомендации по их устранению.

По словам одного из разработчиков, Андрея Нечесова, система может мониторить различные объекты городской среды, включая автомобильные дороги, здания на стадии строительства, мосты, парки и инженерные коммуникации.

В настоящее время ученые НГУ работают над созданием целой линии подобных инструментов, которые впоследствии будут объединены в IT-фреймворк "Сигма", предназначенный для упрощения работы с большими веб-проектами в сфере управления городской средой.

В январе сообщалось, что власти Москвы готовятся к установке дорожных камер, которые измеряют уровень шума от автомобилей и мотоциклов