Инсайдер рассекретил дизайн iPhone 17 Pro c совершенно новым блоком камер

Согласно YouTube-каналу Front Page Tech, следующая версия iPhone 17 Pro будет оснащена тремя задними камерами, расположенными в привычной треугольной конфигурации. Но на этот раз камеры будут размещены в новом прямоугольном блоке с закругленными углами. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Ведущий канала Джон Проссер сообщил, что блок камер будет значительно больше, чем показывали предыдущие концепт-арты. Объективы камер расположены на левой стороне блока, а светодиодная вспышка, задний микрофон и сканер LiDAR выстроены вертикально на правой стороне.

Проссер отметил, что iPhone 17 Pro будет иметь двухцветное исполнение, причем блок камер будет темнее остальной части корпуса.

Пока не ясно, принесет ли это изменение какие-либо практические преимущества или оно сделано исключительно в эстетических целях. По словам Проссера, его информация основана на данных от нескольких источников, знакомых с дизайном iPhone 17 Pro, и он утверждает, что видел устройство лично. Предполагается, что обновленный блок камер также будет использован в iPhone 17 Pro Max, хотя Проссер это не подтвердил.

Проссер — это, как пишет MacRumors, известный техноблогер, который имеет неоднозначную репутацию инсайдера. В 2020 году он первым раскрыл дизайн AirTag задолго до его анонса и точно описал многие детали iPad mini 6. Однако он ошибся с дизайном Apple Watch Series 7 с плоскими краями.