В WhatsApp появится поддержка кастомных фонов в чатах

Разработчики WhatsApp объявили о введении тем для чатов, что позволит пользователям персонализировать свои диалоги с помощью разных цветов для "пузырьков" сообщений и кастомных фонов. На релизе обновления в настройках мессенджера будут доступны 30 вариантов обоев. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Новые опции позволят пользователям выбирать из предустановленных тем, которые одновременно меняют цвета "пузырьков" сообщений и фона. Кроме того, появится возможность комбинировать цвета компонентов диалога для создания уникальных комбинаций.

Пользователи смогут применять единый стиль ко всем своим чатам и каналам, а также настраивать темы некоторых чатов отдельно. Выставленные настройки будут видны только пользователю, который их установил, и не повлияют на других участников чатов. Чтобы установить тему по умолчанию для всех чатов, нужно перейти в "Настройки" —> "Чаты" —> "Тема чата по умолчанию". Для настройки отдельного чата достаточно нажать на имя контакта в верхней части диалога.

Новые возможности уже появились в клиентах WhatsApp некоторых пользователей. Полноценный релиз обновления состоится в течение ближайших недель.