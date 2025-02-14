Возросшая до 2,3% вероятность столкновения с Землей недавно обнаруженного астероида 2024 YR4 вызывает опасения у специалистов. Для отклонения космического тела от опасной траектории может понадобиться ядерное оружие, заявил британский астроном и журналист Дэвид Уайтхаус в интервью телеканалу Sky News.

Он подчеркнул, что применение ядерного оружия необходимо рассматривать только в том случае, если наблюдения в марте 2025 года с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» подтвердят оценки НАСА о размерах астероида (до 90 метров). По словам Уайтхауса, начало подготовительных работ по изменению траектории астероида необходимо начать уже в 2028 году, когда он снова приблизится к Земле. Журналистка Кейт Арклесс Грей подчеркнула, что астероид таких размеров способен нанести огромный ущерб крупному городу в случае столкновения.

Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей составляет 2,3 процента

До этого сообщалось, что Китай приступил к формированию планетарной обороны из-за угрозы столкновения астероида 2024 YR4 с Землей. Центр специальных проектов при китайском Государственном управлении оборонной науки, техники и промышленности объявил набор сотрудников. Кандидатам предлагается три вакансии на должность по планетарной обороне.