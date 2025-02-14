Стало известно, когда в РФ запустят спутниковый интернет в опытную эксплуатацию
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что спутниковый интернет в России запустят в опытную эксплуатацию в начале 2027 года. Его слова приводит РИА Новости.
"Мы считаем, что уже в начале 2027 года мы уйдем в опытно-промышленную эксплуатацию", - заявил он.
По его словам, в России будут использовать низкоорбитальную группировку для того, чтобы пользоваться интернетом через спутники. Вице-премьер объяснил, что основной целью запуска спутников является быстрый и дешевый интернет.
Григоренко отметил, что в настоящее время только страны создают аналогичные низкоорбитальные группировки - США и Китай. КНР еще не тестировала свою орбитальную группировку.
10 февраля сообщалось, что корпорация SpaceX и оператор T-Mobile приступили к тестированию спутников связи Starlink Direct To Cell (DTC). Во время бета-тестирования пользователи смогут отправлять текстовые сообщения через спутник. На данный момент услуга является бесплатной. После коммерческого запуска летом текущего года она станет доступна только в премиум-плане оператора.