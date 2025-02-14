Россиянам рассказали, как выбрать качественный Wi-Fi роутер для дома

Для обеспечения качественной связи квартиры или дома Wi-Fi-роутер должен отвечать ряду требований. О них "Газете.Ru" рассказал директор по продуктам компании "Дом.ру" Дмитрий Гуляев.

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По его словам, прежде всего, стоит обращать внимание на разъемы устройства. Обычно роутеры оснащены разъемом WAN, но встречаются и модели с USB-модемами для 3G и 4G сетей, подходящие для резервного подключения. Для полноценного функционирования домашнего интернета эксперты рекомендуют роутеры с несколькими LAN-портами (Fast Ethernet до 100 Мбит/с и Gigabit Ethernet до 1 Гбит/с) для подключения компьютеров, принтеров и других гаджетов.

При выборе роутера следует учитывать задачи, для которых будет использоваться интернет. Например, для скачивания больших файлов, видеоигр или стримов лучше выбирать роутеры с поддержкой Wi-Fi 6, обеспечивающие минимальную задержку и высокую пропускную способность.

Для менее требовательных задач, таких как чтение новостей или использование соцсетей, подойдут роутеры с более ранними стандартами, желательно двухдиапазонные (2,4 ГГц и 5 ГГц). Не менее важно учитывать максимальную скорость, указанную в тарифе провайдера. Например, нет смысла покупать роутер с Wi-Fi 6, если сеть не поддерживает его характеристики. Эксперты советуют выбирать модель с запасом в 15% от скорости по тарифу, чтобы избежать частой замены роутера при смене тарифа.

Домашние роутеры могут подключать разное количество устройств в зависимости от поддержки Wi-Fi и других факторов.

При выборе роутера важно учитывать количество жильцов и гаджетов. Для организации "умного дома" нужен мощный роутер с функцией MU-MIMO, которая обеспечивает одновременную работу всех элементов системы, распределяя сигнал между устройствами. Например, роутеры с Wi-Fi 6 поддерживают одновременную передачу данных с 8 устройствами, что позволяет подключить до 50 гаджетов. В то время как Wi-Fi 4 позволяет подключить максимум 10 устройств.

Для квартиры до 40 кв.м. с 2-3 устройствами подойдет бюджетный роутер с Wi-Fi 5. Для трехкомнатной квартиры стоит рассмотреть покупку нескольких роутеров, усилителей сигнала и Mesh-систем. В таких случаях особенно важны двухдиапазонные модели, поскольку частота 2,4 ГГц охватывает большую площадь несмотря на меньшую скорость.