Россиян предупредили об уязвимости в системе безопасности WhatsApp

Управление по противодействию киберпреступности МВД России предупредило о критической уязвимости в системе безопасности мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, злоумышленники используют вредоносное ПО Graphite, которое автоматически устанавливается на устройства пользователей через зараженные PDF-файлы, распространяемые в групповых чатах. Для заражения не требуется никаких действий со стороны пользователя – троян устанавливается без его ведома и согласия.

До этого член Общественного совета при Минцифры России, зампред комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Георгий Волков сообщил, что WhatsApp давно превратился в проходной двор для мошенников. Он заявил о полной неспособности мессенджера защитить пользователей.