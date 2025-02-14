В океане нашли частицу из другой Галактики

Глубоко под Тихим океаном обнаружили странное радиоактивное «пятно». Об этом сообщает Science Alert.

В океане нашли частицу из другой Галактики
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Как отмечается, ученые изучили несколько тонких слоев земной коры. Они обратили внимание на внезапное увеличение количества радиоактивного изотопа бериллия-10 «между 9 и 12 миллионами лет назад».

Всплеск бериллия-10 был обнаружен на морском дне в центральной и северной частях Тихого океана, но авторы исследования, возглавляемые физиком Домиником Коллом из исследовательского института Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, говорят, что аномалия может присутствовать как по всей Тихоокеанской области, так и и во всем мире.

Неизвестно, откуда взялся этот внезапный всплеск, но у исследователей есть несколько предположений. Возможно, более 9 миллионов лет назад произошла «масштабная реорганизация» океанических течений, в результате которой бериллий-10 в большей степени осаждался в Тихом океане, отмечают специалисты.

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«Или, возможно, это было всемирное явление. Космические выбросы при взрыве сверхновой вблизи Земли или прохождение нашей Солнечной системы через холодное межзвездное облако могли привести к усилению активности космических лучей, что, по мнению авторов, привело к увеличению количества отложений бериллия-10 в океане», - говорится в материале.

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