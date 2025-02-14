В океане нашли частицу из другой Галактики

Глубоко под Тихим океаном обнаружили странное радиоактивное «пятно». Об этом сообщает Science Alert.

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Как отмечается, ученые изучили несколько тонких слоев земной коры. Они обратили внимание на внезапное увеличение количества радиоактивного изотопа бериллия-10 «между 9 и 12 миллионами лет назад».

Всплеск бериллия-10 был обнаружен на морском дне в центральной и северной частях Тихого океана, но авторы исследования, возглавляемые физиком Домиником Коллом из исследовательского института Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, говорят, что аномалия может присутствовать как по всей Тихоокеанской области, так и и во всем мире.

Неизвестно, откуда взялся этот внезапный всплеск, но у исследователей есть несколько предположений. Возможно, более 9 миллионов лет назад произошла «масштабная реорганизация» океанических течений, в результате которой бериллий-10 в большей степени осаждался в Тихом океане, отмечают специалисты.

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« И л и , в о з м о ж н о , э т о б ы л о в с е м и р н о е я в л е н и е . К о с м и ч е с к и е в ы б р о с ы п р и в з р ы в е с в е р х н о в о й в б л и з и З е м л и и л и п р о х о ж д е н и е н а ш е й С о л н е ч н о й с и с т е м ы ч е р е з х о л о д н о е м е ж з в е з д н о е о б л а к о м о г л и п р и в е с т и к у с и л е н и ю а к т и в н о с т и к о с м и ч е с к и х л у ч е й , ч т о , п о м н е н и ю а в т о р о в , п р и в е л о к у в е л и ч е н и ю к о л и ч е с т в а о т л о ж е н и й б е р и л л и я - 1 0 в о к е а н е » , - г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

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