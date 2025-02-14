В океане нашли частицу из другой Галактики
Глубоко под Тихим океаном обнаружили странное радиоактивное «пятно». Об этом сообщает Science Alert.
Как отмечается, ученые изучили несколько тонких слоев земной коры. Они обратили внимание на внезапное увеличение количества радиоактивного изотопа бериллия-10 «между 9 и 12 миллионами лет назад».
Всплеск бериллия-10 был обнаружен на морском дне в центральной и северной частях Тихого океана, но авторы исследования, возглавляемые физиком Домиником Коллом из исследовательского института Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, говорят, что аномалия может присутствовать как по всей Тихоокеанской области, так и и во всем мире.
Неизвестно, откуда взялся этот внезапный всплеск, но у исследователей есть несколько предположений. Возможно, более 9 миллионов лет назад произошла «масштабная реорганизация» океанических течений, в результате которой бериллий-10 в большей степени осаждался в Тихом океане, отмечают специалисты.
«Или, возможно, это было всемирное явление. Космические выбросы при взрыве сверхновой вблизи Земли или прохождение нашей Солнечной системы через холодное межзвездное облако могли привести к усилению активности космических лучей, что, по мнению авторов, привело к увеличению количества отложений бериллия-10 в океане», - говорится в материале.
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