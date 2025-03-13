Целуются ли животные друг с другом?

Поцелуи играют важную роль в человеческой культуре. Если верить клинописным табличкам, найденным в Ираке, люди целовались друг с другом как минимум с 2500 года до н.э. Но распространена ли эта практика среди других животных? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Для того, чтобы найти ответ, сначала необходимо определить дефиницию «поцелуя» — а это не так просто, как может показаться. Физическое форма поцелуев среди людей бывает очень разной, как и намерение, которое скрывается за этим действием. Кто-то может приложить свои губы к губам другого человека для оказания первой помощи, но вряд ли это можно назвать «поцелуем». Обычно данный жест должен выражать какую-либо позитивную социальную интенцию — сексуальную, романтическую или платоническую.

Если отталкиваться от этой позиции, то в царстве животных можно найти много аналогов поцелуя, от черепах, легонько сталкивающихся головами, до лосей и белок, трущихся носами. Пожалуй, самый очевидный пример — любовь собак облизывать рот хозяевам, хотя это поведение также может выполнять много других функций, таких как уход за внешностью. Позитивная реакция людей может лишь усиливать привычку в животных.

Здесь стоит оговориться, что при изучении аналогичных повадок в других животных ученые стараются не рассматривать поступки животных через призму человеческой мотивации. Да, есть вероятность, что собаки действительно любят облизывать лица близких им людей, но мы не можем заключить, что у этих «поцелуев» тот же смысл, что в них вложил бы человек.

По этой причине у поцелуев в животных мире не всегда есть позитивная коннотация. Так, в африканской саванне можно увидеть жирафов, переплетающихся между собой шеями и иногда трущихся друг об друга лицами. Но это жест не симпатии, а доминирования — ритуал определяет, кто из жирафов стоит выше на социальной лестнице.

Приматы — единственные животные, которые «целуют» друг друга губами, как люди. У других видов просто нет необходимой анатомии. Причем среди всех приматов этой привычкой наиболее известны карликовые и обыкновенные шимпанзе, самые близкие родственники человека.

Карликовые шимпанзе живут в матриархальных социальных группах и предпочитают решать конфликты не насильственным, а сексуальным путем — как и многие другие приматы. Конечно, они не обязательно целуются во время полового акта, но при дележке еды и уходе друг за другом — часто. Из-за этого поцелуи можно даже считать своего рода «барометром отношений» между разными членами группы шимпанзе.

По факту, это поведение так широко распространено среди приматов, что существует теория, утверждающая, что люди унаследовали это поведение от своих прародителей. На последней стадии процесса ухода за шерстью сородича приматы сморщивают губы и обсасывают кожу, чтобы убрать оставшихся насекомых и частицы мусора. По мере эволюции мы потеряли густую шерсть, из-за чего необходимость вычищать паразитов пропала — но поцелуй как символ сильной социальной связи сохранился.