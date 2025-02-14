Находка палеонтологов изменила представления об эволюции птиц на Земле

Птицы могли появиться на планете на 20 млн лет раньше
Китайские палеонтологи обнаружили останки, которые могут заставить пересмотреть эволюцию птиц на Земле.
Как сообщает газета South China Morning Post, возраст находки в уезде Чжэнхэ юго-восточной китайской провинции Фуцзянь окаменелостей короткохвостой птицы, получившей название Baminornis zhenghensis, составляет примерно 150 млн лет.
"Открытие [Baminornis zhenghensis] отодвигает первое появление короткохвостых птиц примерно на 20 млн лет", - приводит издание слова ученых из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук и Института геологической службы провинции Фуцзянь.
По данным исследователей, у этого существа уже было несколько признаков, характерных для современных птиц, в том числе короткий хвост. Оно могло весить 140-300 граммов - примерно столько же, сколько современный голубь. В отличие от археоптерикса, также жившего в Юрском периоде и имевшего длинный и тонкий хвост, как у хищного динозавра, Baminornis zhenghensis уже имел хвост как у современных птиц.
Это открытие может помочь в изучении одного из самых важных эволюционных переходов - от двуногих динозавров-тероподов к птицам. Самые древние из известных до сих пор птиц с короткими хвостами жили примерно на 20 миллионов лет позже Baminornis, отмечают исследователи.