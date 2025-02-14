Находка палеонтологов изменила представления об эволюции птиц на Земле

Китайские палеонтологи обнаружили останки, которые могут заставить пересмотреть эволюцию птиц на Земле.

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Как сообщает газета South China Morning Post, возраст находки в уезде Чжэнхэ юго-восточной китайской провинции Фуцзянь окаменелостей короткохвостой птицы, получившей название Baminornis zhenghensis, составляет примерно 150 млн лет.

" О т к р ы т и е [ B a m i n o r n i s z h e n g h e n s i s ] о т о д в и г а е т п е р в о е п о я в л е н и е к о р о т к о х в о с т ы х п т и ц п р и м е р н о н а 2 0 м л н л е т " , - п р и в о д и т и з д а н и е с л о в а у ч е н ы х и з И н с т и т у т а п а л е о н т о л о г и и п о з в о н о ч н ы х и п а л е о а н т р о п о л о г и и К и т а й с к о й академии наук и Института геологической службы провинции Фуцзянь.

По данным исследователей, у этого существа уже было несколько признаков, характерных для современных птиц, в том числе короткий хвост. Оно могло весить 140-300 граммов - примерно столько же, сколько современный голубь. В отличие от археоптерикса, также жившего в Юрском периоде и имевшего длинный и тонкий хвост, как у хищного динозавра, Baminornis zhenghensis уже имел хвост как у современных птиц.

Это открытие может помочь в изучении одного из самых важных эволюционных переходов - от двуногих динозавров-тероподов к птицам. Самые древние из известных до сих пор птиц с короткими хвостами жили примерно на 20 миллионов лет позже Baminornis, отмечают исследователи.