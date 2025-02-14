Honor Magic7 Pro превзошел Samsung S25 Ultra по съемке фото в движении

Техноблогер с YouTube-канала Dariusz Tech протестировал в разных условиях камеры Galaxy S25 Ultra и Honor Magic 7 Pro и выяснил, какой из этих смартфонов лучше.

© YouTube/Dariusz Tech

В большинстве случаев Magic7 Pro превосходил S25 Ultra по качеству фото или же был наравне с ним. Что касается съёмки видео, то Samsung предлагает 20-кратный максимальный зум вместо 10-кратного у HONOR, также у S25 Ultra есть возможность записывать видео на селфи-камеру в режиме портрета, поддержка разрешения 8К, улучшенная замедленная съёмка.

С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

© Dariusz Tech

Вывод

Если вы хотите получить лучшие фото, то берите HONOR Magic7 Pro. А для съёмки видео больше подходит Galaxy S25 Ultra. Также у HONOR есть защита по стандарту IP69, более быстрая зарядка, больше аккумулятор.