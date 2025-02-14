Ученые разгадали странный танец черепах

Ученые пришли к выводу, что морские черепахи используют магнитное поле Земли для создания личной карты своих любимых мест. Кроме того, рептилии «танцуют» прямо в воде, когда достигают нужной точки, передает Science Alert.

Уже известно, что некоторые виды животных, включая птиц, лосося, омаров и морских черепах, используют магнитное поле Земли для ориентации во время своих миграций. Однако рептилии не просто используют магнитное поле в качестве компаса. Исследования показали, что морские черепахи способны создавать в своем мозгу магнитную карту, на которой отмечены важные места, такие как места для гнездования и кормления.

В ходе эксперимента с молодыми черепахами-кареттами в аквариуме было создано искусственное магнитное поле, имитирующее условия Атлантического океана. В момент получения магнитной информации об определенной области черепахам давали корм. В предвкушении пищи они начинали активно двигаться, хлопали ластами, открывали рты и совершали круговые движения в воде.

Животные начинали танцевать только в тех локациях, где магнитное поле «сообщало» им о наличии пищи. Исследователи ежедневно изменяли магнитные поля, но черепахи продолжали танцевать в нужных местах.

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Пока нет однозначного ответа на вопрос о том, как рептилии воспринимают магнитную информацию. Существует предположение, что это может быть связано с химической реакцией между светочувствительными молекулами.