В Турции из озера поднялся древний замок

В Турции на фоне сильной засухи проявился древний замок Пертек.

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Вода отступила настолько, что теперь до крепости можно дойти пешком.

Рекаи Вурал, мэр Пертека

« Н а ш е м у з а м к у 2 8 0 0 л е т . Г л я д я н а к а м н и с н а р у ж и з а м к а , м о ж н о с к а з а т ь , ч т о , п о с л у х а м , е г о п о с т р о и л и у р а р т ы . З д е с ь п о с е л и л о с ь м н о ж е с т в о ц и в и л и з а ц и й . М ы с ч и т а е м , ч т о э т о м е с т о м о г л о б ы т ь г л а в н ы м и в о р о т а м и з а м к а , в х о д о м в з а м о к П е р т е к » .

Ворота являются неотъемлемой частью оборонительных сооружений замка Пертек. Исторически они служили контрольно-пропускным пунктом для солдат и посетителей замка, а также сторожевой башней.

Ворота были видны лишь дважды с момента строительства плотины. Гидрообъект появился в 1974 году. Теперь археологам представилась возможность исследовать стены крепости.

Эксперты рассказали, что в прошлые годы в регионе к этому времени выпадало до 2 метров снега. Однако в этом году установилась жаркая и сухая погода, которая привела к падению уровня воды.