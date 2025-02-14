В Турции из озера поднялся древний замок

Древний замок поднялся из озера в Турции из-за засухи
В Турции на фоне сильной засухи проявился древний замок Пертек.
Вода отступила настолько, что теперь до крепости можно дойти пешком.
Рекаи Вурал, мэр Пертека
«Нашему замку 2800 лет. Глядя на камни снаружи замка, можно сказать, что, по слухам, его построили урарты. Здесь поселилось множество цивилизаций. Мы считаем, что это место могло быть главными воротами замка, входом в замок Пертек».
Ворота являются неотъемлемой частью оборонительных сооружений замка Пертек. Исторически они служили контрольно-пропускным пунктом для солдат и посетителей замка, а также сторожевой башней.
Ворота были видны лишь дважды с момента строительства плотины. Гидрообъект появился в 1974 году. Теперь археологам представилась возможность исследовать стены крепости.
Эксперты рассказали, что в прошлые годы в регионе к этому времени выпадало до 2 метров снега. Однако в этом году установилась жаркая и сухая погода, которая привела к падению уровня воды.