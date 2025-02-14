Создан искусственный шелк, который превосходит природный по прочности

Ученые создали искусственный шелк, который превосходит природный по прочности
Исследователи из Университета Дикина (Австралия) разработали инновационный метод создания искусственного шелка, превосходящего по прочности натуральный. Результаты были опубликованы в журнале Advanced Materials.
Доктор Бен Аллардайс и кандидат наук Мартин Заки предложили растворять цельные коконы шелкопряда без удаления серициновой оболочки — это внешний слой кокона шелкопряда, который склеивает нити шелка. Такой подход позволяет получить раствор, имитирующий природный шелк.
Из этого раствора с помощью современных технологий были созданы волокна, которые в 8 раз прочнее и в 218 раз жестче, чем исходный материал.
Традиционно в промышленности используется процесс дегуммирования — удаления серициновой оболочки с коконов, что может повреждать белки шелка. Новый метод позволяет обойти этот этап, снижая затраты энергии и ресурсов.
Профессор Джо Разал соавтор исследования отметил:
«Мы использовали раствор из натуральных шелковых компонентов, не отделяя их друг от друга, чтобы создать волокно, похожее на то, что производит сам шелкопряд»
Исследователи отмечают, что данное исследование открывает перспективы для создания устойчивых и биоразлагаемых материалов, которые могут найти применение в медицине, текстильной промышленности и других областях. Кроме того, подход может быть адаптирован для работы с другими биополимерами, такими как целлюлозные волокна, что позволит создавать новые материалы с высокими эксплуатационными характеристиками и низким энергопотреблением.