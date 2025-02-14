Создан искусственный шелк, который превосходит природный по прочности

Исследователи из Университета Дикина (Австралия) разработали инновационный метод создания искусственного шелка, превосходящего по прочности натуральный. Результаты были опубликованы в журнале Advanced Materials.

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Доктор Бен Аллардайс и кандидат наук Мартин Заки предложили растворять цельные коконы шелкопряда без удаления серициновой оболочки — это внешний слой кокона шелкопряда, который склеивает нити шелка. Такой подход позволяет получить раствор, имитирующий природный шелк.

Из этого раствора с помощью современных технологий были созданы волокна, которые в 8 раз прочнее и в 218 раз жестче, чем исходный материал.

Традиционно в промышленности используется процесс дегуммирования — удаления серициновой оболочки с коконов, что может повреждать белки шелка. Новый метод позволяет обойти этот этап, снижая затраты энергии и ресурсов.

Профессор Джо Разал соавтор исследования отметил:

« М ы и с п о л ь з о в а л и р а с т в о р и з н а т у р а л ь н ы х ш е л к о в ы х к о м п о н е н т о в , н е о т д е л я я и х д р у г о т д р у г а , ч т о б ы с о з д а т ь в о л о к н о , п о х о ж е е н а т о , ч т о п р о и з в о д и т с а м ш е л к о п р я д »

Исследователи отмечают, что данное исследование открывает перспективы для создания устойчивых и биоразлагаемых материалов, которые могут найти применение в медицине, текстильной промышленности и других областях. Кроме того, подход может быть адаптирован для работы с другими биополимерами, такими как целлюлозные волокна, что позволит создавать новые материалы с высокими эксплуатационными характеристиками и низким энергопотреблением.