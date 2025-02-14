Blue Origin обозначила срок второго запуска New Glenn

Второй запуск тяжелой ракеты New Glenn должен состояться в конце весны. Соответствующий срок обозначил гендиректор компании Blue Origin Дэйв Лимп. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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По словам главы компании, в настоящее время определяют причины, которые могли привести к неполадкам в ходе первого пуска New Glenn, когда первая ступень ракеты не смогла совершить мягкую посадку.

« У н а с б ы л о б о л ь ш и н с т в о п р а в и л ь н ы х у с л о в и й в д в и г а т е л е , н о м ы н е с м о г л и п р а в и л ь н о д о с т а в и т ь в с е к д в и г а т е л ю и з б а к о в » , — з а я в и л р у к о в о д и т е л ь .

Лимп не назвал полезную нагрузку для второго пуска New Glenn, но добавил, что у компании есть «пара разных вариантов».

« М ы р а с с м а т р и в а е м п е р в ы е т р и п о л е т а к а к о п ы т н о - к о н с т р у к т о р с к и е . Е с л и м ы с м о ж е м р а з м е с т и т ь н а н и х к о м м е р ч е с к и е п о л е з н ы е н а г р у з к и , м ы э т о с д е л а е м » , — с к а з а л г е н д и р е к т о р .

Первый пуск тяжелой ракеты New Glenn состоялся 16 января с площадки LC-36 космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Грузоподъемность двухступенчатой ракеты New Glenn составляет 45 тонн на низкую околоземную орбиту. Носитель имеет многоразовую первую степень. Ракета использует двигатели на жидком метане и жидком водороде.