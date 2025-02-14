Землянам понадобятся спецмеры для защиты от работы спутников

В будущем понадобятся специальные меры, чтобы предотвратить интенсивное световое загрязнение от работы тысяч спутников на орбите.

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Пока для землян засветка ночного неба от многоспутниковых группировок никакой опасности не представляет.

" О д н а к о в б у д у щ е м , п р и р а з в е р т ы в а н и и р а з л и ч н ы х о б ъ е к т о в к о с м и ч е с к о й и н ф р а с т р у к т у р ы , с т а н у т н е о б х о д и м ы м и с п е ц и а л ь н ы е м е р о п р и я т и я и т е х н и ч е с к и е р е ш е н и я , п р е д о т в р а щ а ю щ и е и н т е н с и в н о е с в е т о в о е з а г р я з н е н и е " , - з а я в и л РИА Новости доктор технических наук, академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, главный ученый секретарь ЦНИИмаш Валерий Клюшников.

Пожалуй, впервые о "световом загрязнении" в небе серьезно заговорили несколько лет назад, когда компания SpaceX начала разворачивать спутниковую мегагруппировку Starlink. Заявлялось, что она будет состоять из 12000-30000 спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету. Запуски проводятся пакетами. Первая партия из 60 спутников была отправлена на орбиту в мае 2019 года.

Однако вскоре после выведения первых спутников астрономы начали жаловаться на световое загрязнение, мешающее наблюдению за небесными телами, сообщало тогда phys.org. Из-за свечения аппаратов, а один спутник соответствует от третьей до седьмой звездной величин, их бывает сложно отличить от астероидов и комет. Кроме того, космические аппараты выглядят очень яркими движущимися точками. И люди пугаются, думая, что это летит "армия НЛО". Так, светящийся "небесный поезд" был замечен в Калифорнии, Техасе, Нидерландах и даже Чили.

В серии статей, опубликованных в журнале Nature Astronomy, астрономы предупредили, что растущее световое загрязнение угрожает будущему их профессии. В одной статье исследователи заявили, что впервые измерили, насколько более яркое ночное небо финансово и научно повлияет на работу крупной обсерватории. Так, моделирование показало, что самая темная часть ночного неба станет на 7,5% ярче в течение следующего десятилетия. Это на столько же уменьшит количество звезд, которые обсерватория может видеть.

В общем, уже в 2020 году один из шестидесяти спутников Starlink, которые отправлялись, для предстоящего запуска обработали специальным неотражающим покрытием, делающим его менее заметным на ночном небе. Опыт оказался удачным и начался применяться.

Но переход от отдельных аппаратов к многоспутниковым орбитальным группировкам - очевидная тенденция в мировой космонавтике. И значит, спутников будет все больше и больше. Но все ли операторы готовы принимать меры от светового загрязнения? А ведь еще существуют проекты ночного освещения различных регионов Земли при помощи космических источников света.

В частности, Китай планировал создать нескольких "искусственных лун", которые должны были освещать города страны в ночное время. Первый объект предполагалось запустить в 2020 году. Данная Луна должна была освещать город Чэнду и его пригороды. Кстати, СМИ тогда писали, что согласно техническим данным проекта, всеу спутники будут покрыты специальным светоотражающим материалом. Ожидалось, что обычный человек будет воспринимать свет искусственной Луны примерно в пять раз тускнее обычных городских фонарей.

Сегодня практически забыто, но в 1990-е годы в нашей стране существовал проект "Знамя" по размещению крупных космических "зеркал", отражающих солнечный свет на Землю. В 1993 году российский парус был выведен в сложенном виде на околоземную орбиту на транспортном космическом корабле "Прогресс М-10" и развернут в рабочее состояние. Диаметр паруса-диска, образованного восемью секторами тонкой зеркальной пленки, равнялся 20 метрам. Цель эксперимента состояла в проверке способа разворачивания тонкопленочной конструкции в космосе и поддержания ее устойчивости за счет вращения. Изучалась также как раз возможность освещения Земли отраженным от паруса солнечным светом. Это стало вторым направлением использования создаваемой технологии…

Так что на проблему светового загрязнения следует смотреть еще шире, считают ученые. И разрабатывать технические решения.