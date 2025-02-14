Стало известно, чем пахнут древнеегипетские мумии

Чем пахнут древнеегипетские мумии — ответил новый анализ
Новое исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона и Университета Любляны, показывает, что мумии из Древнего Египта обладают «древесными» (78%), «пряными» (67%) и «сладкими» (56%) ароматами. А также «подобными ладану» и «затхлыми, прогорклыми» (по 33% каждый).
Исследование, опубликованное в Journal of the American Chemical Society, стало первым, в котором систематически изучались запахи мумий с использованием как инструментальных, так и сенсорных методов, включая электронный «нос» и живых экспертов.
Доктор Чечилия Бембибре, один из авторов исследования:
«Запахи позволили раскрыть новую информацию, подчеркивая важность использования наших чувств для понимания прошлого. Исследование продемонстрировало эффективность запаха как неинвазивного и неразрушающего метода для химической классификации и анализа древних останков».
Запахи — это химические молекулы, находящиеся в воздухе и исходящие от вещества. Исследователи использовали газовый хроматограф в сочетании с масс-спектрометром для измерения и количественного анализа химических веществ, выделяемых девятью мумиями, выставленными и хранящимися в Египетском музее в Каире. Кроме того, люди-эксперты по запахам охарактеризовали ароматы по качеству, интенсивности и привлекательности.
Исследование поможет музеям вовлекать аудиторию, создавая «запаховые ландшафты». В будущем команда планирует реконструировать запах древних мумий, что позволит лучше понять этот аспект наследия и подходы к бальзамированию и консервации.
В древности аромат играл важную роль, так как приятные запахи ассоциировались с телами божеств и их чистотой. Даже сегодня, спустя 5 000 лет, аромат мумий описывают как «приятный», поскольку он исходит от смол и масел хвойных деревьев (сосна, кедр и можжевельник), смолистых смесей вроде мирры и ладана и восков.