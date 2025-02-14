Стало известно, чем пахнут древнеегипетские мумии

Новое исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона и Университета Любляны, показывает, что мумии из Древнего Египта обладают «древесными» (78%), «пряными» (67%) и «сладкими» (56%) ароматами. А также «подобными ладану» и «затхлыми, прогорклыми» (по 33% каждый).

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Исследование, опубликованное в Journal of the American Chemical Society, стало первым, в котором систематически изучались запахи мумий с использованием как инструментальных, так и сенсорных методов, включая электронный «нос» и живых экспертов.

Доктор Чечилия Бембибре, один из авторов исследования:

« З а п а х и п о з в о л и л и р а с к р ы т ь н о в у ю и н ф о р м а ц и ю , п о д ч е р к и в а я в а ж н о с т ь и с п о л ь з о в а н и я н а ш и х ч у в с т в д л я п о н и м а н и я п р о ш л о г о . И с с л е д о в а н и е п р о д е м о н с т р и р о в а л о э ф ф е к т и в н о с т ь з а п а х а к а к н е и н в а з и в н о г о и н е р а з р у ш а ю щ е г о м е т о д а д л я х и м и ч е с к о й к л а с с и ф и к а ц и и и а н а л и з а д р е в н и х о с т а н к о в » .

Запахи — это химические молекулы, находящиеся в воздухе и исходящие от вещества. Исследователи использовали газовый хроматограф в сочетании с масс-спектрометром для измерения и количественного анализа химических веществ, выделяемых девятью мумиями, выставленными и хранящимися в Египетском музее в Каире. Кроме того, люди-эксперты по запахам охарактеризовали ароматы по качеству, интенсивности и привлекательности.

Исследование поможет музеям вовлекать аудиторию, создавая «запаховые ландшафты». В будущем команда планирует реконструировать запах древних мумий, что позволит лучше понять этот аспект наследия и подходы к бальзамированию и консервации.

В древности аромат играл важную роль, так как приятные запахи ассоциировались с телами божеств и их чистотой. Даже сегодня, спустя 5 000 лет, аромат мумий описывают как «приятный», поскольку он исходит от смол и масел хвойных деревьев (сосна, кедр и можжевельник), смолистых смесей вроде мирры и ладана и восков.